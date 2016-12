Das ADAC GT Masters macht am ersten August-Wochenende Station auf dem Nürburgring. Vom 5. bis 7. August präsentiert die „Liga der Supersportwagen“ in ihrem Jubiläumsjahr ein prall gefülltes Starterfeld: In der zehnten Saison bringen insgesamt 19 Teams mehr als 30 Supersportwagen von acht Marken an den Start. Heiße Rennaction ist garantiert, wenn die sechs neuen Supersportwagen Audi R8, BMW M6, Corvette C7, Lamborghini Huracán, Mercedes-AMG GT3 und Porsche 911 auf die arrivierten GTs Bentley Continental, Corvette Z06.R, Mercedes-Benz SLS AMG und Nissan GT-R treffen.

Der (Familien-)Ausflug in den Sommerferien zum Nürburgring lohnt sich, zumal die beiden Renntage 2016 noch mehr Spannung bieten: Das Qualifying für die beiden Rennen des ADAC GT Masters findet wenige Stunden vor den Rennen jeweils am Samstag- und Sonntagvormittag statt. Somit sind die Supersportwagen an beiden Tagen deutlich länger auf der Strecke zu sehen. Mit Pitwalk, Autogrammstunde sowie abwechslungsreichen Rahmenserien bietet das Wochenende besonders viel Motorsport zum Anfassen.

Karten für das Event kosten 20,– Euro (Tageskarte Samstag oder Sonntag) bzw. 30,– Euro (Wochenendticket) im Vorverkauf und sind über www.adac.de/gt-masters oder bei der Info- und Tickethotline des Nürburgrings unter 0800 2083200 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz) erhältlich.

Vor Ort gibt es zudem eine Tageskarte für den Freitag zum Preis von 10,– Euro.

Wer mehr zum ADAC GT Masters wissen möchte, der findet alle Infos und News zur Serie auch unter www.adac.de/motorsport im Internet.



Land Motorsport liegt in drei Wertungen in Führung



Nach drei packenden Rennwochenenden liegt das Audi-Team Montaplast by Land-Motorsport in drei Wertungen vorn. Die Mannschaft aus Niederdreisbach (Landkreis Altenkirchen) führt nicht nur die Fahrerwertung mit Connor De Phillippi (USA) und Lokalmatador Christopher Mies aus Heiligenhaus an, sondern steht auch in der Juniorenwertung mit dem 23-jährigen US-Boy De Phillippi und in der Team-Tabelle an der Spitze. De Philippi / Mies standen bis dato vier Mal auf dem Podium: Sie wurden drei Mal Zweiter und wurden einmal als Dritter abgewinkt – und sammelten damit die meisten Punkte.

Die Titelverteidiger Sebastian Asch (Ammerbuch) und Luca Ludwig aus Bonn, die ins Volant eines neuen Mercedes-AMG GT3 greifen, haben bereits zwei Siege auf dem Konto. Damit belegt das schnelle Fahrer-Duo aus dem AMG-Team Zakspeed, das im etwa 30 Minuten vom Nürburgring entfernten Niederzissen beheimatet ist, in der siebenwöchigen Sommerpause den dritten Tabellenplatz.

Neben den amtierenden Champions greifen in diesem Jahr drei weitere Piloten nach ihrem nächsten Gesamtsieg. Christopher Haase (Kulmbach), Champion im Debütjahr des ADAC GT Masters 2007, und Kelvin van der Linde (Südafrika), Titelträger 2014, gehen dabei für Car Collection Motorsport an den Start. Der ADAC GT Masters-Rekordsieger und Champion von 2013, Daniel Keilwitz, geht in seine sechste Saison mit Callaway Competition. Der Villinger und sein Teamkollege Jules Gounon (Frankreich) wurden mit ihrer Corvette C7 GT3 bereits zwei Mal als Sieger abgewinkt. Damit belegen sie den zweiten Tabellenplatz. Des Weiteren konnten sich Christian Engelhart (Kösching) / Rolf Ineichen (Schweiz) im Lamborghini Huracán GT3 und Martin Ragginger (Österreich) / Robert Renauer (Jedenhofen) im Porsche 911 GT3 R schon in die Siegerliste eintragen.

Vier verschiedene Sieger in sechs Rennen: Der Titel ist in dieser Saison besonders hart umkämpft. Hinzu kommt: Das Fahrerfeld bietet eine attraktive Mischung aus fünf ADAC GT Masters-Champions, ehemaligen Formel-1-Fahrern und DTM-Piloten, Sportwagen-Assen und jungen Nachwuchstalenten. So greift beispielsweise mit Markus Winkelhock (Berglen-Steinach) ein ehemaliger Formel-1- und DTM-Fahrer ins Lenkrad eines Audi R8 LMS von Phoenix Racing. Die Mannschaft um Teamchef Ernst Moser hat im Gewerbepark am Nürburgring ihre Basis. Zur Saisonmitte startet auch der frühere Formel-1-Pilot Karl Wendiger wieder bei ausgewählten Rennen im ADAC GT Masters. Der Österreicher fährt mit Florian Scholze in der Trophy-Wertung, in der nichtprofessionelle Fahrer um den Titel kämpfen. In diesem Klassement ist derzeit der Schweizer Remo Lips Spitze.



Rahmenprogramm: Sehenswerte Tourenwagen- und Formelrennen



Auch im Rahmenprogramm erwartet die Besucher auf dem Nürburgring gleich in vier Rennserien sehenswerter Motorsport. Die ADAC Formel 4 ist auch 2016 fester Bestandteil bei den Rennwochenenden des ADAC GT Masters. Die ADAC Formel-Nachwuchsförderung ist seit vielen Jahren Ausgangspunkt für künftige Motorsport-Stars. Eingesetzt werden von einem Abarth-Turbomotor angetriebene Formel-4-Rennautos mit Chassis des italienischen Herstellers Tatuus.

Im Fokus von Fans und Medien steht sicherlich auch am Nürburgring Mick Schumacher, der seine zweite Saison in der ADAC Formel 4 bestreitet. Neben dem Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zählen der aktuelle Tabellenführer und Halbzeitchampion Joey Mawson aus Australien sowie Kim Luis Schramm und ADAC-Stiftung-Förderpilot Mike David Ortmann zu den Titelkandidaten.

Zum ersten Mal gastiert die neue ADAC TCR Germany in der Eifel. Die neue Serie begeistert in der Premierensaison mit Markenvielfalt und Tourenwagensport in Reinform. Die Fahrer kämpfen mit seriennahen, preisgünstigen Seat Leon, Opel Astra, Honda Civic und VW Golf mit Frontantrieb und Zwei-Liter-Turbomotoren, die rund 330 PS leisten, um Punkte und Positionen. Es werden zwei Sprintrennen über eine Distanz von jeweils 30 Minuten ausgetragen. Mit drei Siegen in sechs Läufen liegt Honda-Pilot Josh Files (Großbritannien) in der Meisterschaft vorn. Des Weiteren sind der DMSB-Tourenwagen-Cup (DTC), in dem parallel in den zwei Klassen Superproduction und Production gefightet wird, sowie die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) in der Eifel am Start.





Links: www.adac.de/gt-masters | www.adac.de/motorsport