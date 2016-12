Anlässlich unserer Ausbildungsveranstaltung „Young Talents” laden wir am 9. Juli 2016 von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr Jugendliche, die sich für eine Ausbildung interessieren, und ihre Eltern ein, unser Unternehmen kennenzulernen. Wir geben einen Überblick über unsere Berufe und unsere kaufmännischen und technischen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten. Durch eine Betriebsführung erhalten Sie Einblicke in unsere Produktion, Ihnen werden unsere Produktionsverfahren erklärt und Sie erproben selbst die Funktionsweise unserer technischen Geräte.



Zu den Ausbildungsberufen, die beim „Young Talents” Tag vorgestellt werden, zählen Stanz- und Umformmechaniker/-in, Werkzeugmechaniker/- in, Zerspanungsmechaniker/-in und Industriekaufmann/ -frau, Kaufmann/-frau für Büromanagement sowie Fachkraft für Lagerlogistik. Kompetente und erfahrene Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung, die bei Bilstein & Siekermann ihre Ausbildung absolviert haben, stehen mit ihren Erfahrungen als Ansprechpartner genauso zur Verfügung wie Ausbildungsleiter und Personaler, die gern zum Thema „Ausbildung und Karriere bei Bilstein & Siekermann” Rede und Antwort stehen. Gleichzeitig berichten wir über den Inhalt und den Ablauf des Dualen Studiums des Maschinenbaus, Fachrichtung Produktionstechnologie.



Für die Ausbildung in 2017 suchen wir Auszubildende in folgenden Berufen:







Stanz- und Umformmechaniker/-in







Zerspanungsmechaniker/-in







Industriekaufmann/-frau







Fachkraft für Lagerlogistik







Duale/-r Student/-in im Fach Maschinenbau









Anmeldung zum „Young Talents” Ausbildungstag

Für Interessenten gibt es 50 Teilnehmerplätze.

Anmeldungen werden ab sofort über die Webseite www.bsh-vs.com/unternehmen/karriere/ entgegengenommen.



Anbieter:

Bilstein & Siekermann GmbH + Co. KG

Industriestraße 1

54576 Hillesheim



Telefon: +49 6593 9862 – 0

Telefax: +49 6593 9862 – 34

E-Mail: info@bsh-vs.com

Internet: www.bsh-vs.com





Link: www.bsh-vs.com/unternehmen/

karriere/berufsausbildung/young-talents-ausbildungstag/