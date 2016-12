Der SPORT1 Trackday lockte im Vorjahr über 10.000 Motorsport- und Tuning-Fans an den Nürburgring. Foto: Nürburgring / Baldauf Die Autogramme bekannter TV-Gesichter wi Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer sind beim SPORT1 Trackday auf dem Nürburgring heiß begehrt. Foto: Nürburgring / Baldauf Action pur liefern die Drift-Spezialisten beim SPORT1 Trackday auf dem Nürburgring. Foto: Nürburgring / Kah

Nürburg. Ein Fest für alle Motorsport- und Tuningfans: Am 28. August geht der SPORT1 Trackday auf dem Nürburgring in die fünfte Runde. Mit den bisherigen Events – darunter auch die erfolgreiche Veranstaltung im Vorjahr mit über 10.000 Besuchern – hat sich der SPORT1 Trackday einen Namen in der Motorsport- und Tuning-Szene gemacht. In diesem Jahr setzen SPORT1 und der Nürburgring die Erfolgsgeschichte fort. Zum fünfjährigen Jubiläum der großen Motorsport- und Tuningparty sind auch die Red Bull X-Fighters Rider Mat Rabeaud und Petr Pilat mit von der Partie, die im Rahmen einer FMX-Show spektakuläre Freestyle-Motocross-Action auf dem Nürburgring präsentieren.



Mit umfangreicher Berichterstattung auf all seinen Plattformen präsentiert sich SPORT1 als „Home of Motorsport“ und richtet sich natürlich auch an alle Fans von verbranntem Gummi, glänzendem Lack und dröhnenden Motoren. Beim SPORT1 Trackday 2016 dürfen sich die Besucher auf dem Nürburgring auch in diesem Jahr wieder auf ein sattes Rahmenprogramm freuen: Beim 1/8-Meile-Rennen liefern sich Profis, Amateure und prominente Gast-Starter in verschiedenen Klassen packende Duelle um die Bestzeiten. Dazu lassen die Supersportwagen mit fliegendem Start beim Rolling-50-Rennen den Asphalt glühen. Für die optischen Highlights sorgt traditionell das beliebte Show & Shine-Event, bei dem Tuning-Begeisterte ihre gepimpten Kunstwerke und Supersportwagen präsentieren.



Zum fünfjährigen Jubiläum des SPORT1 Trackday präsentieren sich zudem der Red Bull Tourbus mit einem spektakulären Programm auf dem Nürburgring. Der Motorsport-affine Energy-Drink-Produzent bietet nicht nur im Rahmen der FMX-Show atemberaubende Freestyle-Motocross-Action, sondern stellt mit Red-Bull-Boliden aus Formel 1 und der US-amerikanischen NASCAR-Rennserie zwei Showcars der Extraklasse aus.



Natürlich lassen sich auch Sidney Hoffmann und Jean Pierre Kraemer, besser bekannt als die „PS-Profis“, die Veranstaltung nicht entgehen und haben bereits ihr Kommen angekündigt. Dazu wird es am SPORT1-Stand auch wieder Autogrammstunden und Show-Acts von weiteren bekannten SPORT1-Gesichtern und Stars der Szene geben. Zudem warten jede Menge Mitmach-Aktionen auf die Besucher: Exklusive Drift-Taxifahrten, Rennsimulatoren und vieles mehr bieten echtes Motorsport-Feeling für alle.



Tickets für den SPORT1-Trackday 2016 am Sonntag, 28. August, können ab sofort unter www.nuerburgring.de und der Hotline 0800/2083200 erworben werden.



