Köln/Nürburg. Zwei Tage vor der erstmaligen Verleihung des Nürburgring Awards geben die Veranstalter die drei Preisträger in den Kategorien Ambassador of the Year, Brand of the Year und Lifetime Achievement bekannt.



Ambassador of the Year wird Michael Bernd Schmidt alias Smudo, Mitglied der erfolgreichen deutschen HipHop-Band Die Fantastischen Vier. Seit 2003 setzt der Rapper mit seinem Team Four Motors auf nachhaltige Mobilität, nimmt regelmäßig mit eigens konzipierten Bioconcept-Cars an verschiedenen Serien auf Deutschlands berühmtester Rennstrecke teil und trägt den Mythos Nürburgring somit in Zielgruppen, die sich in erster Linie für Vollgas auf großen Konzertbühnen interessieren. Seinen Award erhält Smudo aus den Händen von Schauspielerin und Moderatorin Sophia Thomalla.



Der Preis Brand of the Year geht an die High-Performance-Marke Mercedes-AMG, die in den vergangenen Monaten mit beeindruckenden Leistungen überzeugen konnte: Das in Affalterbach ansässige Unternehmen sicherte sich 2015 mit dem Mercedes AMG Petronas F1 Team den Konstrukteurs-Titel der Saison, noch bevor Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Formel-1-Weltmeisterschaft für sich entschied. Auch in der DTM fuhr mit Pascal Wehrlein 2015 ein Pilot im AMG-Mercedes den Weltmeister-Titel ein und ebnete sich seinen Weg in die Formel 1. Beim letztjährigen ADAC Zurich 24h-Rennen setzte die Hospitality-Fläche von Mercedes-AMG in puncto Fan-Nähe und Sales Marketing neue Maßstäbe in der Konzeption eines gelungenen Markenauftritts. Dr. Michael Ilgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, wird den Award an Mercedes-AMG-Geschäftsführer Tobias Moers überreichen.



Ein besonders emotionaler Moment: der Lifetime Achievement Award

Die durch den Motorsport-Experten Norbert Haug verliehene Auszeichnung erhält der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher, den mit dem Nürburgring ein ganz besonderer Superlativ verbindet: Mit fünf Siegen auf der Grand-Prix-Strecke ist Schumacher Nürburgring-Rekordsieger in der Formel 1. Im Namen von Michael Schumacher wird Sabine Kehm, langjährige Managerin und Vertraute der Familie, die durch Norbert Haug verliehene Lebenswerk-Auszeichnung vor circa 300 geladenen Gästen aus Medien, Sport und Wirtschaft im Kino des ring°werks am Nürburgring entgegen nehmen.



Live verfolgt werden kann der Award im Stream u.a. bei motorsport-total.com.