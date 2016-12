Im Rahmen des bundesweiten Aktionstages gegen den Schmerz veranstaltet das St. Joseph-Krankenhaus in diesem Jahr den 2. Prümer Schmerztag: Am Dienstag, 07. Juni 2016, von 16:00 bis 19:15 Uhr informieren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Cafeteria in Vorträgen mit dem Schwerpunkt „Schmerz im Alter“. Der Eintritt ist frei.



Mehrere Millionen Menschen in Deutschland leiden unter chronischen Schmerzen. Ein Großteil davon ist durch die Schmerzen stark beeinträchtigt mit negativen Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit oder auf das Privatleben. Die Versorgung mit einer angemessenen Schmerztherapie kann den Gesundheitszustand der Betroffenen verbessern. Das Leistungsspektrum in diesem Bereich möchten die Verantwortlichen des St. Joseph-Krankenhauses allen Interessierten beim 2. Prümer Schmerztag verdeutlichen.



Nach der Begrüßung um 16:00 Uhr durch Uwe Szymanski, kaufmännischer Direktor, und Dr. med. Christian Elsen, DESA, MHBA, Leitender Oberarzt der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, beginnen die Referate.



Um 16:15 Uhr informiert Thomas Neuhaus, Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, über die Volkskrankheit Arthrose.



Anschließend um 16:45 Uhr gibt Dr. med. Christoph Rick, leitender Arzt der Abteilung für Geriatrie und leitender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin, einen Überblick über Altersmedizin und Möglichkeiten geriatrischer Versorgung.



Mitarbeiter der physikalischen Abteilung präsentieren um 17:15 Uhr unter dem Motto „Fit im Alter“ Übungen für den Alltag zuhause.



Um 17:45 Uhr referieren Dr. med. Thomas Erb, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie, und Sr. Marita Laures, Stationsleitung, Pain Nurse, Palliativ Care, über Schmerzen am Lebensende und palliativmedizinische Versorgung.



Besonderheiten der Schmerztherapie im Alter und multimodale Konzepte erläutert um 18:15 Uhr Dr. med. Christian Elsen.



Das Pflegeteam der Schmerz- und Palliativstation zeigt um 18:45 Uhr Entspannungsübungen jederzeit und überall: So entspannen Sie richtig, bevor die Möglichkeit zur Diskussion besteht und die Veranstaltung gegen 19:15 Uhr endet.