Einladung zur AusWEGE-Veranstaltung „Ich bin ich. Vom Integrieren und Integriertwerden“ am Montag, 30. Mai 2016, 19:00 Uhr im Forum Daun.



Wer integriert eigentlich wen? Wer setzt fest, was Integration ist und wann jemand integriert ist? Gilt: ‚Ich sage dir, wann du integriert bist’ oder: ‚Du sagst mir, wann du integriert bist’?



Der Referent für Integration aus dem Institut für Kirche und Gesellschaft der westfälischen Kirche, Pfarrer Edgar L. Born, hat so seine Schwierigkeiten mit dem Wort Integration. In seinem Vortrag geht er den zuvor genannten Fragen nach und fragt weiter: Wie glaubwürdig ist eine Gesellschaft, die einerseits Wert darauf legt, dass der Einzelne selbstbestimmt leben kann, die aber den Neudazugekommenen die Forderung entgegenhält: ‚Du musst dich integrieren!’? Wie können die vielgestaltigen Lebenswelten miteinander solidarisch verbunden werden, ohne dass jemand sich selbst aufgeben muss? Ist Integration einfach nur Anpassung oder die Einladung, dass Menschen unterschiedlichster Herkunft und Prägung miteinander etwas anfangen?



Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!