Köln/Nürburg, 11. Mai 2016



Im Rahmen des diesjährigen ADAC Zurich 24h-Rennens wird mit dem Nürburgring Award erstmals ein neuer Motorsport-Preis verliehen.



Die am Freitag, den 27. Mai 2016 stattfindende Veranstaltung ehrt Marken und Persönlichkeiten in den drei Kategorien Ambassador of the Year, Brand of the Year und Lifetime Achievement.



Die Jury, die über die Vergabe des Preises entscheidet, besteht aus Formel-1-Reporter Kai Ebel, DTM- und Ex-Formel-1-Fahrer Timo Glock sowie dem ehemaligen Mercedes-Benz-Motorsport-Chef Norbert Haug. Durch den Abend führen Katja Burkard (RTL) und Florian Ambrosius (u.a. RTL2). Zusammen mit ihnen werden circa 300 geladene Gäste aus Medien, Sport und Wirtschaft den Mythos Nürburgring im Kino des ring°werks am Nürburgring ehren. Der Abend verspricht mehrere emotionale Höhepunkte rund um die größten Motorsport-Themen Deutschlands.



Gemeinschaftlich initiiert wurde der Award vom Nürburgring-Eigentümer capricorn NÜRBURGRING GmbH, dem ADAC als Veranstalter des 24h- Rennens, den Medienpartnern RTL und Auto Bild Motorsport sowie von der _wige MEDIA AG als Promoter und Produzent des größten Autorennens der Welt.



Live verfolgt werden kann der Award im Stream u.a. bei motorsport-total.com. Bewegtbild- und Text-Material wird im Anschluss der Award- Verleihung zur Verfügung gestellt.



Die Berichterstattung über das ADAC Zurich 24h-Rennen erfolgt in diesem Jahr erstmals durch die Mediengruppe RTL. RTL NITRO zeigt das Rennspektakel auf der Nordschleife knapp 26 Stunden live und peilt somit einen Weltrekord für die längste Nonstop-Übertragung im Free TV an. Zudem berichtet der Hauptsender RTL im Rahmen der Formel-1- Übertragung des Grand Prix von Monaco in verschiedenen Live-Schalten vom Riesen-Rennsport-Event auf dem Ring.