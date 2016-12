Der autofreie Rad-Erlebnistag Nim(m)s Rad lädt an Pfingstmontag, 16.05.2016 ein, das Tal der Nims mit dem Rad zu erkunden. Von 10 bis 18 Uhr ist die Landesstraße L5 zwischen Rommersheim und Bickendorf für den motorisierten Verkehr gesperrt. Freie Fahrt auf der 30 km langen Strecke haben Fahrradfahrer, Bollerwagen und Inline-Skater, auch Fußgänger genießen die beschauliche Ruhe auf der Strecke. Das traumhafte landschaftliche Ambiente des Nimstals verleiht diesem Radtag eine besondere Atmosphäre.



In den 12 Ortsgemeinden entlang der Strecke lädt ein abwechslungsreiches Programm zum Zwischenstopp ein. Jede Menge Spaß für Groß und Klein wie Kinderschminken, Hüpfburgen, musikalische Unterhaltung und Gewinnspiele werden geboten. Wer Hunger hat, findet bei der großen Auswahl an Spezialitäten aus der Eifeler Küche, Pizza, Hähnchen sowie Kaffee und Kuchen mit Sicherheit etwas für seinen Geschmack.



Als besonderer Service für Familien mit Kindern werden auch dieses Jahr wieder zwei Radlerbusse eingesetzt, die ab 09.00 Uhr kostenfrei und nach Verfügbarkeit genutzt werden können. Sollte man unterwegs eine Panne haben, helfen die Profis an den Radler-Servicestationen in Rittersdorf, Nimshuscheid und Schönecken gerne weiter. In allen drei Orten befinden sich außerdem stationäre Anlaufstellen des DRK-Sanitätsdientes.



In den Ortsgemeinden Rittersdorf, Lasel und Schönecken werden Lademöglichkeiten für E-Bikes eingerichtet. So kann man gemütlich an einem der Aktionspunkte eine Pause einlegen, während der Akku neue Energie tankt. Das RWE richtet darüber hinaus in Lasel eine E-Bike Teststation ein.



Der offizielle Startschuss für den Raderlebnistag fällt um 10.00 Uhr in Rommersheim. Wer schon vorher feiern möchte, sollte nach Bickendorf kommen, denn dort beginnt der Raderlebnistag bereits am Sonntagabend mit einem Konzert des örtlichen Musikvereins.



Das Planungsteam von „Nim(m)s Rad“ hofft auf gutes Wetter und einen rundum gelungenen Tag mit vielen Radfreunden.



Weitere Infos erhalten Sie bei der:



Tourist-Information Bitburger Land, Römermauer 6, 54634 Bitburg, Tel. 06561-94340

und

Tourist-Information Prümer Land, Hahnplatz 1, 54595 Prüm, Tel. 06551-505



sowie im Internet unter www.nimmsrad.info