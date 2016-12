Irrel. „Die Raiffeisenbank Irrel blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2015 zurück.“ Mit diesen Worten fasste der Vorstand den Geschäftsverlauf der Genossenschaftsbank im vergangenen Jahr zusammen. Ein Blick auf die wichtigsten Bilanzzahlen bestätigt dies: So stieg die Bilanzsumme der Bank auf fast 116 Millionen Euro an. „Das ist ein Zuwachs von 1,8 Prozent“, umriss Werner Kemmer auch im Namen seines Vorstandskollegen Manfred Weiland das Ergebnis: „Unsere Marktposition haben wir weiter gefestigt und auf unsere Qualitäten vertraut: Kundennähe, eine verantwortungsvolle Beratung und eine dauerhafte Geschäftsbeziehung.“ Als Ausdruck für das Vertrauen in die Genossenschaftsbank wertet das Institut auch den Mitgliederzuwachs in 2015: Insgesamt 250 Einwohner der Region stießen neu in den Kreis der genossenschaftlichen Anteilseigner. Kemmer: „Rund 50 Prozent der neuen Mitglieder sind jünger als 40 Jahre. Die Genossenschaftsidee ist also modern und attraktiv.“ Ende des vergangenen Jahres lag die Zahl der Bankteilhaber bei rund 2.500 Mitgliedern.



Auch die Kreditnachfrage zeige, dass die Strategie der Genossenschaftsbank stimmt: Im Jahr 2015 stieg das Kreditgeschäft um rund 3,6 Prozent. In absoluten Zahlen: Insgesamt wurden 91,4 Millionen Euro ausgeliehen. „Besonders unsere gewerblichen und landwirtschaftlichen Kunden haben verstärkt Kredite nachgefragt“, sagte Kemmer. „Außerdem haben viele Privatkunden in neue und bestehende Wohnimmobilien investiert. Sanierungen, Barrierefreiheit und Energieeinsparungen sind hier die Stichworte“, sagte der Vorstand und verwies auf verschiedene Fördermöglichkeiten. „Wir prüfen generell im Interesse des Kunden, ob wir KfW-Förderungen oder zum Beispiel Wohn-Riester in die Finanzierung einbauen können. Die Anzahl der Förderkredite hat sich im vergangenen Jahr verdoppelt.“ Die rege Investitionstätigkeit im privaten Wohnungsbau führte auch zu einem guten Ergebnis im Baustoffhandel. Seit Jahren betreibt die Raiffeisenbank Irrel erfolgreich ihr Warengeschäft. Neben dem Baustoffhandel gehören dazu auch Agrarprodukte und Brennstoffe sowie ein Markt für Haus - und Gartenbedarfsartikel.



Die Kundeneinlagen auf der anderen Seite der Bankbilanz werden mit 79 Millionen Euro ausgewiesen und blieben damit nahezu stabil im Jahresvergleich. Das gesamte betreute Kundenanlagevolumen, also inklusive der Einlagen bei den Verbundpartnern, ist um ein Prozent auf 107,3 Millionen Euro gestiegen. „Auf Grund der niedrigen Zinsen bevorzugten unsere Mitglieder und Kunden kurzfristige Anlageprodukte“, erklärte Kemmer. Ein Thema, das die Sparer sehr beschäftigt: die niedrigen Zinsen, die die Europäischen Zentralbank vorgibt, um klammen EU-Staaten beim Schuldenabbau zu helfen und Unternehmen zu Investitionen anzuregen. Bürger mit Vermögen verlieren deswegen schleichend Teile ihres Ersparten, weil der Zinsertrag auf ihre Guthaben unter der Inflationsrate liegt. Auch der Antrieb fürs Alter oder für unvorhergesehene Belastungen vorzusorgen, sinkt. „Da muss gegengesteuert werden. Deshalb ist persönliche und individuell zugeschnittene Beratung bei der Geldanlage und der Vorsorge sehr wichtig“, betonte der Vorstand.



Die Niedrigzinspolitik beschäftigt auch die Bank, denn sie belastet das Zinsergebnis. Aber sie wirkt sich positiv auf die Entwicklung des Warengeschäftes aus. „Im Zusammenspiel von Bank- und Warengeschäft blicken wir auf eine stabile Ertragslage und sehen uns auch für schwierige Zeiten gut vorbereitet“, erklärten die Vorstände und blicken optimistisch in die Zukunft: „Mit unserem genossenschaftlichen Leitbild, unserer Geschäfts- und Risikostrategie und unseren hoch motivierten Mitarbeitern im Bank- und Warengeschäft sind wir gut gerüstet. Wir optimieren stetig unsere betrieblichen Abläufe, bilden permanent unsere Mitarbeiter fort und passen uns flexibel an die sich verändernde Marktverhältnisse an. Wir fühlen uns fit.“