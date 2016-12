Das Warten hat für alle Freunde und Förderer des Kartsports in der Region ein Ende. Am 23.04. findet der erste von 4 Clubläufen der diesjährigen Saison um die Clubmeisterschaft statt.

Nach der sehr spannenden Saison 2015 gibt es einige Veränderungen die besonders durch Klassenwechsel der amtierenden Champions für neue Chancen sorgen.

Bei den Bambini, Junioren und Senioren werden die Karten in der Meisterschaft neu gemischt. Der amtierende Clubmeister der Bambini, Julian Rau, wechselt in die Rotax Mini Klasse.

Jan Heinen, der amtierende Clubmeister der Junioren, wechselt in die Seniorenklasse.

Der amtierende Clubmeister bei den Senioren, Ben Becker, wird diese Saison seinen Schwerpunkt vom Kartsport in die Cup und Tourenwagen Trophy legen und kann aufgrund von Terminüberschneidungen nicht alle Clubläufe mitfahren.



Es wird also spannend!



Ingo Freyaldenhoven, der 1. Vorsitzende des Clubs freut sich auch über die Teilnahme von aktuell 17 Startern aus dem Feld der historischen Karts, die voraussichtlich 3 eigene Rennen im Rahmen des Clublaufs durchführen werden.



Das freie Training startet Samstag ab 10.00 Uhr, Qualifying ab 11.00 Uhr. Der erste von jeweils 3 Wertungsläufen in den unterschiedlichen Klassen beginnt um 12.50 Uhr, die Siegerehrungen sind ab 17.00 Uhr geplant.



Bei freiem Eintritt kann sich jeder über ein eigenes Bild über die Faszination des Kartsport bilden. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.



Weitere Informationen unter: www.kcbb.de.



Kontakt: Ingo Freyaldenhoven, Tel. 06557 900 170