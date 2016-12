Unter dem Motto „5 Jahre Palliativmedizin im St. Joseph-Krankenhaus in Prüm“ fanden anlässlich dieses halbrunden Jubiläums an drei Tagen verschiedene Veranstaltungen statt. „Es ist gut, dass das Angebot der Palliativmedizin und -pflege so eine breite Unterstützung hier vor Ort findet“, sagt Dipl.-Kfm. Bernd Koch, Geschäftsführer der Caritas Trägergesellschaft West (ctw) und des St. Joseph-Krankenhauses in Prüm. „Wenn Sterben und Tod kein Tabuthema sein sollen, muss sich dies auch bei den Betreuungsmöglichkeiten zeigen. Durch die vielen Veranstaltungen, bei denen Spenden für die Prümer Palliativstation gesammelt wurden, wurde das Thema breit in die Öffentlichkeit getragen – und in einem sehr großen Ausmaß unterstützt“, so Koch.



Neben der sehr gut besuchten Erinnerungsfeier in der Cafeteria des Krankenhauses sowie Kurzvorträgen über die Thematik „Die Wirkung von Palliativpflege und Palliativmedizin“ bildete das Theaterstück „Tot aber glücklich“, im Konvikt in Prüm, den Abschluss der Festlichkeiten.



Rund 160 Gäste konnten ein tiefgründiges Theaterstück der Gruppe Ehrlich und Ermisch aus Frankfurt auf sich wirken lassen. „Viele unserer Gäste haben mich angesprochen und berichtet, dass sie das Thema des Theaterstückes noch lange beschäftigt hat und beschäftigen wird“, so Dr. med. Thomas Erb, Facharzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Palliativmedizin und Chefarzt der Abteilung für Anästhesie.



Herr Dr. med. Krauter, Chefarzt der Inneren Medizin, lobte in seiner Ansprache die Zusammenarbeit der verschiedenen Fachabteilungen des Krankenhauses und auch der verschiedenen externen Partner, ohne die eine solch intensive und individuelle Behandlung der Palliativpatienten nicht möglich sei. Auch Frau Dr. Ursula Hansen als Vorsitzende des Fördervereins berichtete über die sehr positive Entwicklung der Palliativmedizin im Krankenhaus Prüm und auch über die ermutigende Resonanz von Patienten, Angehörigen und der Bevölkerung. Frau Ramona Krug vom ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Caritas Westeifel äußerte sich in ihrer Rede über die ausgezeichnete Zusammenarbeit im gesamten Palliativteam, mit dem sie regelmäßig Kontakt hat und an dessen Fallbesprechungen sie teilnimmt.



Abschließend dankte Herr Szymanski, kaufmännischer Direktor des St. Joseph-Krankenhauses, allen Beteiligten für die Unterstützung der Palliativtage in Prüm zum fünfjährigen Bestehen sowie für die Unterstützung durch die Bevölkerung, die die Entwicklung dieses Bereiches in Prüm ermöglicht.





Hintergrund:



In den letzten fünf Jahren ist es gelungen, Palliativmedizin im Prümer Krankenhaus zu etablieren und ein engagiertes, erfahrenes Behandlungsteam zu bilden. „Aus einzelnen Mit-Behandlungen ist eine Station für Schmerz- und Palliativmedizin entstanden“, so Dr. Erb.



In vier Zimmern werden Patienten auf ihrem letzten Weg betreut, das interdisziplinäre Team lindert Symptome, z. B. Schmerzen, Übelkeit, Atemnot, Unruhezustände. Es stimmt sich zudem eng mit den betreuenden Haus- und Fachärzten sowie den Angehörigen und Familien der Patienten ab – ein wichtiges Merkmal der Behandlung. Die Patienten auf der Palliativstation haben eine voranschreitende Erkrankung und eine begrenzte Lebenserwartung. Sie werden aktiv und ganzheitlich behandelt, können auch nach Hause entlassen werden, um dort zu sterben.



Ziel der Palliativmedizin ist, den Menschen, die angesichts einer die Lebenszeit verkürzenden Erkrankung ängstlich und niedergeschlagen sind, Würde und Lebensmut zurückzugeben und ihre Not zu lindern, wie Dr. Erb erläutert. Sie und ihre Angehörigen zu unterstützen, ist eine besonders anspruchsvolle und komplexe Aufgabe.



Zu Beginn konnten dank einer großzügigen Spende aus dem Freundes- und Förderkreis des St. Joseph-Krankenhauses Prüm e.V. zwei Zimmer speziell für die Bedürfnisse dieser Patientengruppe hergerichtet werden. In den letzten fünf Jahren erhielt der Bereich Palliativmedizin zudem zahlreiche weitere Spenden durch den Förderverein, die dank der Bevölkerung und der Vereine zustande kamen.





Weitere Informationen: Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren