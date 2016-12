Das St. Joseph-Krankenhaus Prüm freut sich über eine Spende in Höhe von 500 Euro für die Palliativstation, die ein ortsansässiger Lebensmittelhändler überreicht hat. Im Rewe Markt Fuchs wurden im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Prüm Kaffee und Waffeln für den guten Zweck angeboten. Mit dieser Aktion kam die stattliche Summe von 500 Euro zusammen, die zweckgebunden für die Neuanschaffung einer Schmerzpumpe auf der Palliativstation im St. Joseph Krankenhaus Prüm verwendet wird. Herr Hans-Peter Fuchs überreichte die Spende an Frau Dr. Ursula Hansen, Vorsitzende des Fördervereins am Prümer Krankenhaus, und Herrn Uwe Szymanski, kaufmännischer Direktor des St. Joseph-Krankenhauses Prüm, die sich herzlich bedankten.

Weitere Informationen: Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren