Der Eifelpark Gondorf startet am 19. März 2016 in eine neue und spannende Saison. Viele Neuheiten und bekannte Attraktionen sowie einzigartige Shows und Events erwarten die Besucher und bieten auf einer Fläche von rund 100 Fußballfeldern - eingebettet in eine idyllische Naturlandschaft - eine einzigartige Kombination aus Tierpark und Freizeitpark.

In großzügigen Gehegen kann man weit über 200 Wildtiere hautnah erleben und Braunbären, Wölfe, Luchse, Papageien, Erdmännchen, Wallaby Kängurus sowie viele weitere Wildtiere aus nächster Nähe beobachten. Besonders beeindruckend und lehrreich zugleich ist unser „tierisches Highlight” 2016: Die neue Falknerei. In der atemberaubenden Greifvogel-Flugschau von Falkner Andreas Bauer können die faszinierenden Adler, Falken, Milane und Wüstenbussarde (Harris Hawks) bestaunt und sogar selbst gehalten werden.

Das Herzstück der weit über 40 Attraktionen ist die riesige Sommerrodelbahn „Eifel Coaster“ mit einer Schienenlänge von fast 1000 Metern. Der neue Themenbereich „Baustelle“ bietet eine Menge Abenteuer für unsere kleinen Gäste. Lustige Kinder Elektrobagger laden zum Mitmachen und Erkundung der Baustelle ein.

Das Wildwasserrondell „Eifler Wasserjagd“, die Familienachterbahn „Eifelpark-Blitz“, das Kettenkarussell und die beiden Autoscooter für Kinder und Kindgebliebene bieten jede Menge Spaß für die ganze Familie. Bei uns kommen aber auch die Kleinsten nicht zu kurz: Die Krabbelröhren und Minirutschen auf dem Kleinkinderspielplatz laden zum Entdecken ein, und auch der Fahrspaß für unsere kleinen Gäste ab 2 Jahre ist auf der Mini-Teststrecke oder der Eifel-Piste garantiert.

Unsere Abenteuer- und Themenspielplätze ermöglichen unbeschwertes Bewegen, Toben und Entdecken. Der große Wasserspielplatz ist nicht nur an warmen Tagen ein spritziges Vergnügen.

Sehen, fühlen, begreifen und verstehen: Unterhaltsames Lernen und Begreifen der Pflanzen- und Tierwelt bietet unser neuer Wald- und Steinerlebnislehrpfad. So macht Lernen richtig Spaß! Daher ist er nicht nur für Familien, sondern auch für Schulen, Kindergärten und Lerngruppen ein ideales Ausflugsziel mitten in der Natur.

Der Eifel-Express lädt zu einer gemütlichen zwei Kilometer langen Parkrundfahrt ein oder kann auch als Berg- und Tal-Shuttle genutzt werden. So bietet er speziell Familien mit kleinen Kindern oder Besuchern, die nicht so gut zu Fuß sind, eine bequeme Alternative zum Fußweg.

Es gibt also viel Neues zu entdecken und Bekanntes neu zu erleben. Dabei kommt natürlich auch das leibliche Wohl nicht zu kurz: Ein großes Speisen- und Getränkeangebot erwartet Sie im Eifelpark Gondorf!

Und last but not least: Für unsere Besucher sind alle Attraktionen bereits im Eintrittspreis enthalten und Parkplätze stehen kostenlos bereit.

Erleben Sie einen perfekten Tag im Eifelpark Gondorf! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Die Eifelpark Neuheiten 2016 im Überblick:

- Die große Falknerei mit neuer Greifvogel-Flugschau

- Wald- und Steinerlebnislehrpfad für unterhaltsames Lernen

- Neuer Themenbereich „Baustelle“

- Baustellenfahrt

- Interaktiver Baggerspielplatz mit Kinder Elektrobaggern

Eifelpark Shows Saison 2016

- Greifvogel-Flugschau (2x täglich)

- Puppentheater (3x täglich)

- Interaktive Comedy-Magie-Show im Waldtheater - Die Piraten sind los

- Tierfütterung von Wolf, Luchs und Bär

Eifelpark Events 2016

27. und 28. März 2016

Großer Osterspaß an Ostersonntag- und Ostermontag Im Eifelpark ist das Häschen los

6. Juni bis 3. Juli 2016, täglich

Mitmach Zirkus Lollipop

Für Kinder ab 6 Jahren, Voranmeldung erforderlich Infos: www.eifelpark.com/circus2016

2. und 3. Juli 2016

Cowboy & Indianer Familienfest

16. Juli bis 28. August 2016, täglich

Die Traber-Hochseil-Show über dem Piratenplatz

15. und 16. Oktober 2016

Eifelpark Herbstfest