Regelmäßig finden im St. Joseph-Krankenhaus Prüm Vorträge im Rahmen der Reihe „Treffpunkt Krankenhaus“ des Freundes- und Förderkreises des St. Joseph-Krankenhauses Prüm e.V. in der Cafeteria des Prümer Krankenhauses statt. Zuletzt ging es um die Themen Herz sowie Gefäße. „Nach sehr gut besuchten Infoabenden konnten wir bei den letzten beiden noch einmal mehr Besucher begrüßen“, erklärt Uwe Szymanski, kaufmännischer Direktor des St. Joseph-Krankenhauses. „Deshalb möchten wir uns bei allen Interessierten, die das Angebot wahrnehmen, bedanken und freuen uns, dass diese Themenabende so gut angenommen wurden“, so Szymanski weiter.

Das Krankenhaus informiert über sein Leistungsspektrum und über Erkrankungen, die häufig anzutreffen sind. Dies gibt auch die Gelegenheit, Fragen an die referierenden Fachärzte zu stellen.

„Wir werden auch weiterhin gesundheitsbildende Veranstaltungen für Patienten anbieten“, gibt Szymanski einen Ausblick.

Der „Treffpunkt Krankenhaus“ ist eine gemeinsame Veranstaltung des St. Joseph-Krankenhauses und des Fördervereins des St. Joseph-Krankenhauses. Ein Ziel des Fördervereins ist es, solche Veranstaltungen zur Information über Angebote und Leistungen des St. Joseph-Krankenhauses durchzuführen. Darüber hinaus soll zum Beispiel das Krankenhaus im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger als für sie wichtige Einrichtung verankert, die weitere Entwicklung des St. Joseph-Krankenhauses ideell und materiell unterstützt und an dem Ziel einer ganzheitlichen Versorgung der Patienten mitgewirkt werden.



Weitere Informationen: Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren