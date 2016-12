Auslöser hierfür war das im vergangenen Dezember ausverkaufte Mega-Event mit Chris Thompson in Prüm.

Der Ausnahmekünstler war die Stimme der legendären Manfred Mann`s Earth Band. Das Konzert wurde mitgeschnitten um ein neues Album zu veröffentlichen. Nach Sichtung des Materials gab es direkt die Entscheidung: zu viel für „nur“ eine CD, also doppelte Dröhnung. Aus rechtlichen Gründen leider ohne Songs mit Chris Thompson, aber keine Bange, das Album ist gespickt mit Highlights, die die Band zum ersten Mal auf die Bühne brachte. Natürlich werden diese auch beim Releasekonzert zu hören sein. Für alle Fans und jeden, der nicht dabei sein konnte, erscheint dieses Erlebnis nun erstmalig in Form der neuen Doppel-Live-CD. Und das an diesem Abend zum einmalig vergünstigten Preis von 12 Euro. Einlass 19.30 h, Beginn 21h. Tickets gibt es online unter www.ticket-regional.de zum Preis von 15 € (inkl. Gebühren) oder an der Abendkasse für 17 €.



Weitere Informationen auf der Homepage der Band (www.roxxbusters.de) oder ihrer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/roxxbusters)