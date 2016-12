Der luxemburgische Künstler aus den USA, George Letellier ,ist ein großartiger Pianist und Musiker, der es versteht, das Klavier singen zu lassen. Ob laut, leise, klassisch oder jazzig, er trifft immer den richtigen Ton. Gespielt werden hauptsächlich Jazzstandards mit kreativen Arrangements.Begleitet wird der Musiker von Tanja Silcher am Kontrabass und Benoit Martiny am Schlagzeug.Kaiser-Jazz zum Frühstück findet am SO, 1. Mai. 2016 von 10.30 – 12.30 Uhr im Hotel Eifeler Hof in Kyllburg statt. Die Musik spielt von 11 – 12.30 Uhr.Die Teilnahme kostet 19,50 Euro, Anmeldung erbeten.Kaiser-Jazz zum Frühstück ist eine Gemeinschaftsveranstaltung der Jazz-Initiative Eifel und des Hotels Eifeler Hof, Kyllburg.