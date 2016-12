Seit 60 Jahren bildet die staatlich anerkannte Krankenpflegeschule am St. Joseph-Krankenhaus Prüm zu Gesundheits- und Krankenpflegern aus. Anlässlich des Jubiläums informieren deshalb Lehrende und Auszubildende am 13. März 2016, dem verkaufsoffenen Sonntag in Prüm, ab 12:00 Uhr im „Haus des Gastes“ am Hahnplatz und messen kostenlos Blutzucker und Blutdruck. Beide Werte sind wichtig im Zusammenhang mit der Prävention von z.B. Schlaganfällen oder Diabetes mellitus. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen den Informationsstand der Prümer Krankenpflegeschule im „Haus des Gastes“ zu besuchen.

Darüber hinaus informiert eine Fotoauswahl aus sechzig Jahren Krankenpflegeschule am St. Joseph-Krankenhaus Prüm über die Veränderungen der Ausbildung, zum Beispiel anhand der gestiegenen Theoriestunden von 400 Stunden im Jahr 1956 auf heute 2.100 Stunden. Sind im Jahr 1956 nur drei Krankenschwestern pro Kurs ausgebildet worden, so hat die Schule heute eine Kapazität von 25 Ausbildungsplätzen pro Ausbildungskurs.Die Sicherstellung der umfassenden pflegerischen Versorgung der Menschen im Prümer Land und darüber hinaus, liegt dem Träger der Krankenpflegeschule, dem St. Joseph-Krankenhaus Prüm, schon seit sechs Jahrzehnten am Herzen. „Mittlerweile ist die Prümer Krankenpflegeschule sogar die einzige im gesamten Eifelkreis Bitburg-Prüm, die die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege anbietet“, erläutert Schulleiterin Christina Pfaff. Auch im Jubiläumsjahr beteiligt sich die Krankenpflegeschule zur Nachwuchssicherung an Berufsinformationstagen in der Region.

Weitere Informationen: Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren