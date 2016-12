Das St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim in Prüm bedankt sich für die Spende eines Rollstuhls, der mit einem Elektromotor ausgestattet ist. Er steht allen Bewohnern zur Verfügung und die Begleitperson steuert den Antrieb. Angehörige und Mitarbeiter können so bequem mit den Bewohnern in die Stadt gehen bzw. fahren oder den Rollstuhl innerhalb der sozialen Betreuung in der Einrichtung nutzen. „Wir haben zum Beispiel häufig Angehörige unserer Bewohner, die selbst über 70 Jahre alt sind. Der Rollstuhl erleichtert es, zusammen in umliegende Cafés oder Geschäfte zu gehen oder zur Basilika zu spazieren“, erklärt Martin Lamsfuhs, Einrichtungsleiter.Der Rollstuhl mit leistungsstarkem Antrieb hat einen Wert von 3500 Euro. Das St. Elisabeth Alten- und Pflegeheim bedankt sich ganz herzlich beim Spender, der nicht genannt werden möchte.Weitere Informationen:Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren