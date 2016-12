Seit dem Jahr 2014 besteht zwischen der chirurgischen Abteilung am St. Joseph-Krankenhaus in Prüm und dem Maria-Hilf Krankenhaus in Daun im Bereich der Gefäßchirurgie eine Kooperation. Um über neue Aspekte in Hinblick auf das Thema Gefäßchirurgie zu berichten, lädt der Förderverein im Rahmen seiner Vortragsserie „Treffpunkt Krankenhaus“ alle Interessierten ein, sich über die Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.

„In unserem Vortrag beschäftigen wir uns mit der Erkrankung von Arterien und venösen Gefäßen, dabei stehen sowohl die konservative und operative Behandlung der Krampfadern im Fokus. Insbesondere möchten wir aber auch auf die diagnostischen Möglichkeiten arterieller Erkrankungen, wie Engstellen im Bereich der Halsschlagader, entsprechende Veränderungen im Bereich der Bauchaorta, hier besonders die gefährliche Aneurysmabildung, aber auch Beinarterienverschlüsse eingehen“, so Herr Wolfgang Wagner, kooperierender Gefäßchirurg am St. Joseph-Krankenhaus in Prüm. Ergänzend fügt Dr. med. Thomas Beyer, Chefarzt der Chirurgie hinzu: „Wir möchten im Rahmen der Informationsveranstaltung unsere Möglichkeiten im diagnostischen Spektrum erläutern. Wir werden auf die gesamte Bandbreite der therapeutischen Optionen eingehen, insbesondere die mögliche Leistungserbringung für viele Patienten heimatnah am Standort Prüm“

Natürlich gibt es nach dem Vortrag die Möglichkeit alle Fragen zum Thema der Gefäßmedizin zu diskutieren. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Krampfadern, ein venöses Leiden, zeigt sich häufig bereits im frühen Alter, wohingegen arterielle Erkrankungen meist ältere Personen betreffen. Hierbei führen Gefäßverengungen zudem erst in einem fortgeschrittenen Stadium zu Beschwerden. Diese Verengungen betreffen zum Beispiel die Halsschlagader oder Beinarterien. Aneurysmen wiederum sind Ausweitungen von Arterien oder Schlagadern, die einreißen können. Auch die Venenthrombose macht sich häufig erst dann durch Beschwerden bemerkbar, wenn sie fortgeschritten ist.

Verengungen der Halsschlagader sind ein Risikofaktor für Schlaganfälle, weshalb ihre Behandlung diese vermeiden soll. Die peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten, Durchblutungsstörungen, die häufig in den Beinen auftreten und auch als Schaufensterkrankheit bekannt sind, weil Betroffene aufgrund von Schmerzen beim Gehen immer wieder anhalten müssen, ist eine der häufigsten arteriellen Erkrankungen.

Da Erkrankungen des Gefäßsystems vielfältige Ursachen haben, arbeiten Spezialisten aus den Fachgebieten Radiologie, Innere Medizin und Gefäßchirurgie in Diagnostik und Therapie zusammen. Die Krankheitsgeschichte wird erhoben, es findet eine körperliche Untersuchung statt, gefolgt von diversen Ultraschalluntersuchungen. Ausgehend vom Untersuchungsergebnis wird anschließend der Radiologe mit bildgebender Untersuchung, z. B. Angiografie, Magnetresonanztomografie (MRT), oder der Internist zur Abklärung von Systemerkrankungen (z. B. Diabetes mellitus), die im Zusammenhang mit der Gefäßkrankheit stehen, einbezogen. Abhängig von der Diagnose erfolgt dann der Therapievorschlag.

Caritas Trägergesellschaft West gGmbH, Düren