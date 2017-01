Der Fertighausanbieter STREIF in Weinsheim bei Prüm gehört zu den besten seiner Branche und ist eng mit der Region verbunden. Bis Ende des Jahres will die STREIF GmbH mindestens sieben Millionen Euro – allein fünf davon in das Werk in Weinsheim – investieren. Die sehr gute wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens spiegelt sich auch in einer stabilen Beschäftigungssituation wider.

Man ist bei STREIF in Weinsheim auf Expansionskurs. Das belegen auch die deutschlandweiten Verkaufszahlen. „In den letzten zwei Jahren konnten wir unsere Absatzzahlen mehr als verdoppeln“, berichtet Jörg-Achim Vette. Täglich verlässt ein fertiges Haus die Produktionshallen in Weinsheim. Das Unternehmen will noch in diesem Jahr fünf Millionen Euro allein in der Eifel investieren. So soll beispielsweise das Dach der Produktionshalle mit einer Fläche von 15.000 Quadratmetern für zweieinhalb Millionen saniert werden. Zudem wird die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt. Die restlichen zweieinhalb Millionen werden in das neue, zweistöckige Verwaltungsgebäude investiert, das unmittelbar an die bestehende Werkshalle angebaut wird. Hier werden bis Ende des Jahres 60 Verwaltungsmitarbeiter einziehen.

Insgesamt präsentiert sich STREIF mit 25 Musterhäusern deutschlandweit. Drei davon stehen in der Region: Gerolstein, Weinsheim und Bitburg. Im Jahr 2016 folgen zwei weitere Musterhäuser. Insgesamt stehen für vertriebsrelevante Themen zwei Millionen Euro auf dem Investitionsplan.

Jedes STREIF Haus ist ein Unikat

„Da die Ansprüche an ein Haus so individuell und verschieden wie die Menschen sind, die darin leben, verstehen sich unsere Musterhäuser als reine Ideenschmieden“, meint Vette. Denn immer noch werde der Begriff „Fertighaus“ häufig missverstanden. Jedes Haus von STREIF ist ein Unikat. Der Kunde bekomme sein Traumhaus millimetergenau nach seinen ganz persönlichen Vorstellungen und Wünschen realisiert. „Schließlich ist ein Eigenheim eine große, meist einmalige Investition in die Zukunft“, betont Vette und fügt hinzu: „Bauherren, die unseren reichen Erfahrungsschatz, unsere Leidenschaft für gute und individuelle Architektur und nicht zuletzt auch unsere Pionierleistung im Bereich Energiesparhäuser nutzen, können in der Regel innerhalb von sechs Monaten in ihr ganz persönliches Traumhaus einziehen.“

STREIF gehört zu den Besten der Besten

Deutschland- und europaweit erfreuen sich über 80 000 Eigenheimbesitzer an ihrem Fertighaus von STREIF. Kaum ein anderer Hersteller kann mit so viel Erfahrung, Qualität und Innovation glänzen. „Wir bauen Häuser mit Herz und Verstand“, das hat sich das Weinsheimer Unternehmen – mit einer fast 90-jährigen Tradition – auf die Fahne geschrieben.

Die STREIF GmbH gehört zu den Besten der Besten in Sachen Fertighausbau. Das findet auch die Zeitschrift „Focus Money“. Zahlreiche Auszeichnungen in insgesamt fünf Test-Disziplinen belegen die Kompetenz des Fertighausbauers aus der Eifel.

Zum 3. Mal in Folge schnitt STREIF im Jahr 2015 bei „Focus Money“ mit der Gesamtnote „sehr gut“ ab. „Das macht uns natürlich sehr stolz. Und wir sehen es als Ansporn, nicht nur sehr gut, sondern immer noch besser zu werden“, so Jörg-Achim Vette.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen in Weinsheim 180 Mitarbeiter. „Allein in den letzten 12 Monaten haben wir 38 neue Mitarbeiter eingestellt. Und es sollen noch mehr werden! „Gerade in der Montage, aber auch im Verkauf sind wir stetig auf der Suche nach guten Leuten. Allerdings müssen die auch zu unserer großen STREIF-Familie passen“, so Vette. „Denn ohne unsere engagierten und motivierten Mitarbeiter wäre unser Unternehmen nicht das, was es auszeichnet. Durch ihr Know-How können wir innovativen Ideen Raum geben, und diese gemeinsam mit unseren Bauherren umsetzen.“