An 10 Abenden sollen den ausschließlich weiblichen Teilnehmerinnen einige grundlegende Techniken im Bereich der Selbstverteidigung und der Selbstbehauptung vermittelt werden.

Das Training findet, beginnend ab dem 18.02.2016, immer Donnerstagsabends in der Zeit von 19:30 - 21:00 Uhr in der Gymnastikhalle des St.-Matthias-Gymnasiums in Gerolstein statt.

Der 10 Abende umfassende Kurs wird durch unsere lizensierten Übungsleiter (Schwarzgurtträger) durchgeführt.

Die Kursgebühr für den gesamten Lehrgang beträgt 50 Euro.

Teilnehmen können Frauen im Alter ab 14 Jahren.

Anmeldungen sind zu richten an:

Alfred Haas (erster Vorsitzender des Wado-Ryu Karate Vereins Gerolstein)

Tel: 06594 / 715

eMail: alfred.haas@karate-gerolstein.de

Weitere Kontaktdaten unserer übrigen Trainer finden sich unter www.karate-gerolstein.de