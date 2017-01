Weinsheim, 22. Januar 2016. Nach über einem Jahr Bauzeit hat die Europäische Werkstätten Cooperation, EuWeCo, eine anerkannte Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung und eine Tochterfirma der Westeifel Werke, ihren neuen „Werkstattladen“ am Unternehmensstandort Weinsheim eröffnet. Die Eigenprodukte der „EuWeCo-Perlenwelt“, verkaufen sich seit Beginn der Herstellung im Sommer 2013 so erfolgreich, dass das gemeinnützige Unternehmen nun den ersten eigenen Verkaufsladen eröffnet.

„Doch nicht nur für die EuWeCo, sondern auch für die Muttergesellschaft, die Westeifel Werke, ist es nach fast 40-jährigem Bestehen der erste eigene Verkaufsladen“, so Ferdinand Niesen, Geschäftsführer der Westeifel Werke, stolz. Was als kleine Arbeitsgruppe im Rahmen der begleitenden, persönlichkeitsfördernden Angebote der Werkstatt für Menschen mit psychischer Behinderung angefangen hat, ist nun zu einem erfolgreichen Produktionszweig gereift. Mit verschiedenen Verkaufsständen zu unterschiedlichen Anlässen wie z.B. Tage der offenen Tür und Weihnachtsmärkte haben die Perlenketten an Bekanntheit und Beliebtheit gewonnen und sich zum erfolgreichen Verkaufsschlager der EuWeCo entwickelt. Im Vordergrund steht dabei doch immer der betreute Mensch. „Wir hatten die Idee, die Produktion und den Verkauf der Perlenketten damit zu verbinden, Kunden und Besuchern das Werkstattleben unserer betreuten Mitarbeiter näher zu bringen. Auf diese Weise bauen wir Berührungsängste und Hemmschwellen ab“, erklärt Niesen. Leider sind psychische Erkrankungen auch heute noch oft ein Tabuthema in unserer Gesellschaft.

Mittlerweile sind es längst nicht mehr nur Perlenketten, die Kunden und Besucher bei der EuWeCo shoppen können: Mit Hüten und Ponchos der traditionellen Damenhutfabrik Josef Schmitz GmbH aus Stadtkyll, hat die EuWeCo einen Kooperationspartner mit 50-jähriger Firmenhistorie. Wie das Unternehmen trotz harter Konkurrenz durch Internetshops und Kaufhausketten bis heute erfolgreich in seinem Metier ist, erklärt die Inhaberin und Geschäftsführerin, Christine Schmitz: „Im Gegensatz zu etlichen Konkurrenten legen wir in der Firma Josef Schmitz großen Wert auf handwerkliche Präzision. Unsere langlebigen, qualitativ hochwertigen Produkte haben einen angemessenen Preis.“ Davon kann sich jeder auch direkt vor Ort überzeugen. Ein Schauraum in der Fabrik ist werktäglich geöffnet. Individuelle Lösungen auf der Basis vorhandener Modelle sind nach Absprache möglich. Und auch im „EuWeCo-Werkstattladen“, der werktäglich geöffnet ist, besteht nun die Möglichkeit, hochwertige Ponchos und Hüte mit farblich passendem Polarisperlen-Schmuck zu kombinieren.

Neben dem neuen Verkaufsladen bietet der neue Anbau viel Platz für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Klienten der EuWeCo: Insgesamt hat die EuWeCo mit dem neuen Anbau rund 680 m2 Fläche hinzugewonnen, die neben den neuen Ladenräumlichkeiten Platz für eine Turnhalle, einen Gymnastik- und Fitnessraum, ein großes Pflegebad sowie weitere Sanitärräume und einen großen Raum für die Entlastungsgruppe sowie einen Lagerraum bieten. „Mir gefällt es hier sehr gut, das ist wirklich richtig toll geworden“, so Rainer Witsch, Klient der EuWeCo in Weinsheim.